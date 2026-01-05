Beşiktaş orta sahaya çok güçlü bir takviye yapmanın peşinde. Siyah beyazlılar Kongo asıllı İsviçreli için bütün şartları zorlayacak. Güçlü fiziği ve sert oyunu sebebiyle Sergen Yalçın 29 yaşındaki oyuncu için çok ısrarcı.

Beşiktaş sezonun ikinci bölümüne daha güçlü girmek adına orta saha hattını üst seviye bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah beyazlıların bu doğrultuda Monaco’da forma giyen Denis Zakaria’yı yakından izlediği öğrenildi. Scout departmanının İsviçreli oyuncu hakkında kapsamlı bir rapor hazırladığı ve bu raporun teknik ekipten olumlu geri dönüş aldığı ifade ediliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, orta sahada fizik gücü ve dengeyi sağlayacak bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu yönetime açık şekilde ilettiği ve Zakaria ismi üzerinde özellikle durduğu belirtiliyor.

MALİYETİ YÜKSEK

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’ın oyun yapısına doğrudan katkı sağlayacağını düşünen Yalçın’ın transfer için ısrarcı olduğu öğrenildi. Fransız ekibi Monaco’nun, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 20 milyon avro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu gelen bilgiler arasında. Güçlü fiziği, savunma katkısı ve oyunun temposunu ayarlama becerisiyle tanınan Zakaria’nın, Beşiktaş’ın yaşadığı sertlik ve kontrol sorununa çözüm olabileceği değerlendiriliyor.

LUCAS PİTON'DA GERİ SAYIM

Beşiktaş'ın sol bek transferi için anlaşmaya vardığı Lucas Piton için geri sayım başladı. Bonservisine yaklaşık 7 milyon avro ödenecek oyuncunun sözleşmesindeki bonus ve sonraki satıştan pay maddeleri için Vasco de Gama kulübüyle son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

