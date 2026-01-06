Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf cumartesi günü Olimpiyat Stadı’nda G.Saray ile Turkcell Süper Kupa mücadelesi verecek...

Yeni formatıyla startı verilen Süper Kupa’da bugün yarı finalin ikinci maçı oynanacak. Yeni Adana Stadı’nda Fenerbahçe ile Samsunspor 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak final için mücadele verecek. Kanarya Süper Kupa’yı üç defa kazanırken, Samsunspor ise bu organizasyonda ilk kez mücadele verecek.

BERABERLİK SERİSİ

Bu arada iki takım arasındaki lig maçlarındaki beraberlikler dikkati çekiyor. Son beş maçta Kanarya bir galibiyet alırken dört mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Öte yandan mücadelede gözler daha yeni Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve eski takımına karşı mücadele verecek Anthony Musaba’nın üzerinde olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:

Ederson

Mert

Skriniar

Oosterwolde

Levent

Bartuğ

İsmail

Musaba

Asensio

Kerem

Duran

Samsunspor:

Okan

Zeki

Borevkovic

Satka

Drongelen

Tomasson

Holse

Makoumbou

Eyüp Aydın

Soner Aydoğdu

Mouandilmadji

Haberle İlgili Daha Fazlası