Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel kadroları belli oldu
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf cumartesi günü Olimpiyat Stadı’nda G.Saray ile Turkcell Süper Kupa mücadelesi verecek...
Yeni formatıyla startı verilen Süper Kupa’da bugün yarı finalin ikinci maçı oynanacak. Yeni Adana Stadı’nda Fenerbahçe ile Samsunspor 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak final için mücadele verecek. Kanarya Süper Kupa’yı üç defa kazanırken, Samsunspor ise bu organizasyonda ilk kez mücadele verecek.
Fenerbahçe - Samsunspor maçı öncesi gülümseten anlar: Tedesco bir anda dikkat kesildi
BERABERLİK SERİSİ
Bu arada iki takım arasındaki lig maçlarındaki beraberlikler dikkati çekiyor. Son beş maçta Kanarya bir galibiyet alırken dört mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Öte yandan mücadelede gözler daha yeni Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve eski takımına karşı mücadele verecek Anthony Musaba’nın üzerinde olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson
Mert
Skriniar
Oosterwolde
Levent
Bartuğ
İsmail
Musaba
Asensio
Kerem
Duran
Samsunspor:
Okan
Zeki
Borevkovic
Satka
Drongelen
Tomasson
Holse
Makoumbou
Eyüp Aydın
Soner Aydoğdu
Mouandilmadji