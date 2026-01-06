Beşiktaş ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar olan sözleşmesi bulunan Mert Günok, kadro dışı bırakılması sonrası kararını verdi. Milli file bekçisi, 2001'de altyapısına katıldığı, 2009'da profesyonel kariyerine adım attığı Fenerbahçe'ye 10 yıl sonra dönüyor. Sarı-lacivertli kulübün, bu transfer için Beşiktaş'a vereceği oyuncu ve bonservis bedeli ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile birlikte kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye dönüyor. Günlerdir gündemden düşmeyen transferin anlaşma şartları belli oldu.

Mert Günok

CENGİZ'İN TAPUSU BEŞİKTAŞ'A VERİLİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak siyah-beyazlılara giden ve yeni takımında başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in bonservisi, 36 yaşındaki milli kaleciye karşılık Beşiktaş'a verilecek.

Cengiz Ünder

15 MİLYON EUROYA GELDİ, 1,5 MİLYON EUROYA GİDİYOR

2023 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sarı-lacivertli ekibin yolunu tutan Cengiz Ünder için Beşiktaş'ın, Mert Günok takasının yanı sıra Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.

