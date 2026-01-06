Beşiktaş sol kanada büyük bir transfer yapma hazırlığında. Rafa Silva’yı Benfica’ya verip Norveçli yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılarda Başkan Serdal Adalı’ya yine Lizbon yolu gözüktü.

MURAD TAMER - Ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Benfica’nın 21 yaşındaki Norveçli yıldız adayı Andreas Schjelderup için temaslara başladı. Bu transferde Rafa Silva belirleyici rol oynayacak. Yıldız futbolcunun Portekiz’e dönme isteği, Benfica ile Beşiktaş arasındaki transfer trafiğini hızlandırdı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Benfica Başkanı Rui Costa arasındaki yakın ilişki, bu süreçte siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Adalı, Orkun Kökçü için Lizbon’a giderek transferi çözmüştü.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Özellikle Rafa Silva’nın Benfica’ya dönüş ihtimalinin masada olması, Andreas Schjelderup transferinde Beşiktaş’a kolaylık sağlanabileceği beklentisini doğurdu. Beşiktaş, Schjelderup’ü şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde duruyor. Belirlenen kriterlerin gerçekleşmesi halinde satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Benfica cephesi ise Rafa Silva’nın geri dönüş ihtimalini göz önünde bulundurarak bu modele daha sıcak bakıyor.

FİLİP JÖRGENSEN BEKLEMEDE

Kaleci transferinde Filip Jörgensen için bastıran Beşiktaş'ın, Chelsea’ye sunduğu satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama teklifi, İngiliz kulübünün zorunlu satın alma talebi nedeniyle tıkandı. Chelsea’de Enzo Maresca ile yolların ayrılması süreci daha da karmaşık hâle getirdi. Liam Rosenior’un teknik direktörlüğe getirilmesi netleşene kadar transfer görüşmeleri askıya alındı.

