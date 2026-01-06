Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş’ta kadro dışı kalan milli file bekçisi Mert Günok ile anlaşmaya vardı.

Samsunspor’dan Antony Musaba’yı kadrosuna katarak transfere hızlı giren Fenerbahçe, Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Mert Günok ile el sıkıştı.

2.5 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sarı lacivertliler, 36 yaşındaki file bekçisi Mert Günok’u kadrosuna kattı.

Kadrosunda Ederson, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat’ı bulunduran Fenerbahçe, milli kaleciyle 2.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Beşiktaş ile 130 maça çıkan deneyimli kaleci, kalesinde 153 gol görürken 38 maçta ise kalesini gole kapattı.

Mert Günok

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok, 2009-2015 yılları arasında sarı lacivertli formayı giymişti.

