MEHMET EMİN ULUÇ - Şampiyonluk hasretini bu sezon bitirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde bombaları üst üste patlatmaya başladı. Sarı lacivertliler Anthony Musaba’dan sonra ikinci transferine de imza attırmak üzere! Bir süredir orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi için Laizo ile pazarlık hâlinde olan sarı lacivertliler artık mutlu sona yaklaştı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki Fransız oyuncuyla günler öncesinden anlaşmaya varmıştı. Kanarya; yıllık 5 milyon avro ve 4+1 yıllık sözleşme konusunda Guendouizi’yi ‘bağladı.’ Ardından Lazio ile pazarlık masasına oturdu. Roma ekibi ilk olarak kapıyı 30 milyon avrodan açtı.

ALTI TAKSİTTE ÖDEYELİM

Fenerbahçe, toplam 25 milyon avroluk teklifini 25+2 milyon avro bonus olarak güncelleyip yeniden Lazio’nun kapısına dayandı. Uzun pazarlıkların ardından sarı lacivertliler toplamda 27 milyon avroyu bulan rakama Lazio’yu ikna etti. Kulüpler arasında ödeme planı üzerinden pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, Guendouizi’nin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve İstanbul’a doğru yola çıkmak için kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe bonservis ödemesini üç yıla yayılmış altı taksit hâlinde yapmak istiyor. Lazio bu ödeme planını kabul ederse imzalar atılacak.

