Kayseri'de elektrik arızası için verilen adrese giden ekipler arazide mahsur kaldı. AFAD ekipleri, Sarız ilçesinde kara saplanan araçta mahsur kalan 3 işçiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ çalışanı 3 işçi, Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için yola çıktı.

Elektrik arızasına giden işçiler mahsur kaldı! Yardıma AFAD koştu...

DÖNÜŞ YOLUNDA MAHSUR KALDILAR

Mahallenin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki dağlık arazide meydana gelen arızayı gideren ekip, paletli kar aracıyla dönüşe geçti.

TELSİZLE HABERLEŞTİLER

Yolun bir bölümünde aracın kara saplanması sonucu mahsur kalan ekip durumu telsizle mesai arkadaşlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

AFAD ekipleri paletli kar aracıyla işçileri bulunduğu yerden alarak mahalle yakınlarına kadar getirdi. Ambulansa alınan ekip üyeleri burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sarız Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

