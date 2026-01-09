Pizza, kola, hamburger, pide, sosis veya çikolata... Neredeyse herkesin bayılarak tükettiği bu gıdalarda kullanılan koruyuculara ilişkin şok edici bir çalışma yayınlandı. Fransız araştırmacılar, bazı koruyucuların çeşitli kanser türlerine yakalanma olasılığı yüzde 32'ye kadar artırabileceğini ortaya koydu. Peki hangi gıdalar, hangi kanser türünde ne kadar artışa neden oluyor?

Gazlı içeceklerden, paketlenmiş atıştırmalıklara ve işlenmiş etlere kadar sayısız gıdada bulunan gıda koruyucuları, uzun yıllardır bilim dünyasının tartışma konusu. Bu katkı maddelerinin kanser riski Fransa ’da yer alan Sorbonne Üniversitesi ’nden gelen yeni bir çalışmayla yeniden gündeme geldi.

Uzun soluklu ve detaylı bir takip çalışması, meselenin basit bir evet-hayır cevabından daha karmaşık olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, koruyucuların genel tüketiminin kanser riskiyle bir ilişkisi olmadığını, ancak belirli ve küçük bir grubun yüksek alımının kanser riskinde ciddi bir artışla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, 17 farklı koruyucuyu inceledi ve bunların 11'inde kanser riskinde artışla herhangi bir ilişki bulamadı. Ancak "antioksidan olmayan" koruyucu kategorisindeki bazı bileşikler, özellikle daha yüksek oranda tüketildiğinde dikkat çekti.

Sorbitler (Özellikle potasyum sorbat): G enel kanser riskinde yüzde 14 , meme kanseri riskinde ise yüzde 26 artışla bağlantılı bulundu. Sorbik asit (E200), gıdaları mantar, bakteri ve küflere karşı koruyan bir katkı maddesi. Özellikle reçel, marmelat, meyve suyu, ketçap, gazlı içecekler ve turşularda kullanılıyor.

Sülfitler: Genel kanser riskinde yüzde 12 artışla ilişkilendirildi. Çeşitli hazır paketli pişmiş, işlenmiş ve fırınlanmış yiyecekler, kurutulmuş meyveler veya konserve gıdalarda bulunuyor.

Kanser riskiyle bağlantılı olan koruyucular ve risk oranları...

Potasyum Nitrat: Genel kanser riskinde yüzde 13, meme kanseri riskinde yüzde 22 artış ile bağlantılı bulundu. Bazı ülkelerde kullanımı yasaklanan bu madde hayvan artıklarından veya bitkilerden elde ediliyor.Gübre üretiminde ve salam, sosis ve sucuk gibi et ürünlerinin korunmasında kullanılıyor.

Sodyum Nitrit: Özellikle prostat kanseri riskinde yüzde 32 gibi kayda değer bir artışla ilişkilendirildi. Bu madde hazır et ve balık ürünlerinde renk sabitleyici ve koruyucu olarak kullanılıyor.