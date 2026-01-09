Kaydet

Edirne Otogarı’nda Antalya seferine hazırlanan bir yolcu otobüsünde meydana gelen olayda, yedek şoförün direksiyon başına geçip aracı hareket ettirmesiyle büyük bir trajedi yaşandı. Otobüsün bagaj kısmında yolcu yükleme işlemleriyle ilgilenen asıl şoför M.A. ve muavin, bir anda hareket eden dev aracın altında kalarak ezildi. Çevrede bulunan bir sağlık çalışanının ağır yaralanan şoförü hayatta tutmak için dakikalarca kalp masajı yaptığı anlar, otogarın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hastaneye kaldırılan şoför M.A., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirirken, yaralı muavinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından yedek şoför O.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ihmal iddialarının odağındaki kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

