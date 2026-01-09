En düşük emekli aylığına yapılacak zam netleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu teklifi Meclis'e sunduklarını belirtti. En düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında zam yapılacağını belirten Güler, "2026 Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanacaktır" dedi.

En düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili çalışmalar tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı için hazırlanan yasal düzenleme AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM İSTİSNASI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'in ikinci yarısında enflasyona göre; 2026'nın ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. Bu orana göre zam yapılması halinde en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 18 bin 838 liraya çıkacaktı. Ancak en düşük emekli maaşına yapılan zam artırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Ekonomi yönetiminin yaptığı çalışma sonucunda zam oranı, yüzde 18,48 oranına çıkarıldı. Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin lira seviyesine yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2026 Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanacaktır" dedi.

HAZİNE MALİYETİ 69,5 MİLYAR LİRA

Yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin doğrudan yararlanacağı düzenlemenin, aileleriyle birlikte 16 milyon kişiyi etkilemesi öngörülüyor. Etki analizine göre artışın Hazine’ye ek maliyetinin 69,5 milyar lira olacağı hesaplandı.

"BÜTÇE İMKANLARI SONUNA KADAR ZORLANDI"

Düzenleme ile ilgili konuşan Güler "Hazine'ye maliyeti 69,5 milyar TL'dir. Esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan piyasalarda ve enflasyonla mücadelede herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Ekonomi ve bütçe imkanları sonuna kadar zorlanmıştır" dedi.

