Dünyaca ünlü banka HSBC'den altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir tahmin geldi. 2026'nın ilk yarısı için sert bir yükseliş bekleyen banka, daha sonrası için ise bir düzeltme uyarısı yaptı. İşte detaylar...

2025 altın için rekorların yılı oldu. Sene başına 3 bin lira sınırında başlayan altının gram fiyatı yılı 6 bin lira sınırında tamamladı. 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yeni yılda da yükselişini sürdürüyor. Gram altın 6 bin 200 lira seviyesinde hareket ederken, ons altın ise 4 bin 474 lira seviyesinde bulunuyor.

HSBC'DEN ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Altının 2026 rotası herkes tarafından merak edilirken, dünyaca ünlü banka HSBC'den yeni bir analiz geldi. Altındaki yükselişin devam etmesini bekleyen dev banka, yatırımcılar için de bir uyarı yaptı.

ALTINDA 2026'NIN İLK YARISINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

HSBC, devam eden jeopolitik belirsizlikler, artan kamu borçları ve yatırımcıların güvenli liman arayışının etkisiyle altın fiyatlarının 2026’nın ilk aylarında ons başına 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini değerlendirdi.

Yatırımcılara da bir uyarı yapan banka, güçlü yükselişin ardından bir düzeltme riski bulunduğunu belirtti. HSBC, yılın ilk yarısında beklediği sert yükselişlere rağmen, 2026 yılına ilişkin ortalama altın fiyatı beklentisini 4 bin 600 dolardan 4 bin 587 dolara çekti.

HSBC, jeopolitik tansiyonun düşmesi ya da Fed’in faiz indirim sürecine ara vermesi halinde altındaki güçlü seyrin baskı altına girebileceğini belirtti. Banka, 2026 yılı için 3 bin 950 dolar ile 5 bin 50 dolar arasında geniş bir fiyat bandı öngörüyor.

2027, 2028 VE 2029 ALTIN TAHMİNLERİ

HSBC, orta ve uzun vadeli altın tahminlerini ise yukarı çekti. Yapısal faktörlere dikkat çeken banka, jeopolitik kırılganlıklar ve rezerv çeşitlendirme eğilimlerinin altını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Buna göre banka, 2027 yılı ortalama fiyat tahminini 3 bin 950 dolardan 4 bin 625 dolara, 2028 tahminini ise 3 bin 630 dolardan 4 bin 700 dolara yükseltti. HSBC ayrıca 2029 yılı için ilk kez ortalama 4 bin 775 dolarlık bir altın fiyatı öngörüsünde bulundu.

