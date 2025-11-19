Dünyanın en büyük güvenlik altyapılarından Cloudflare’de yaşanan hata, X’ten OpenAI’ye kadar birçok platformu erişilemez hale getirdi. İlk başta siber saldırı sanılan dev kesintinin, şirket içi bir konfigürasyon hatasından kaynaklandığı açıklandı.

Dün, internetin en büyük DDoS koruma ve güvenlik altyapılarından biri olan Cloudflare’de yaşanan ciddi bir aksaklık, dünya çapında birçok hizmetin erişimini kesintiye uğrattı.

Kesinti nedeniyle X (eski Twitter), OpenAI’nin platformları, Tayvan hükümetine ait internet siteleri, kesinti izleme kurumları ve hatta bazı restoran zincirleri hizmet veremez hale geldi.

ÇÖKÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU

NTV'nin derlediği habere göre şirketin CTO’su yaşanan aksaklık için özür dilerken, kurucu ortak Matthew Prince kesintinin teknik nedenlerini şirket blogunda açıkladı.

Birçok siteye erişilemedi

Cloudflare’nin internet ağı saldırılara karşı koruma sağlaması nedeniyle ilk değerlendirme bunun büyük bir siber saldırı olabileceği yönündeydi.

Üstelik aynı gün Microsoft, tarihin en büyük DDoS saldırılarından birini yaşadı. Ancak Cloudflare’nin yaptığı inceleme, kesintinin dış kaynaklı bir saldırı değil, şirket içi bir konfigürasyon hatası nedeniyle meydana geldiğini ortaya koydu.

Prince, “Sorun doğrudan ya da dolaylı şekilde herhangi bir siber saldırıdan kaynaklanmadı. Bot Yönetimi sistemimizde kullanılan bir ‘özellik dosyasına’, veri tabanı izinlerindeki değişiklik nedeniyle çok fazla giriş yazılması, dosyanın iki kat büyümesine yol açtı. Bu dosya tüm sistemlere yayılınca çökme tetiklendi” açıklamasında bulundu.

Cloudflare çöküşünün nedeni belli oldu! 90 dakikada internet durdu

90 DAKİKADA ÇÖKTÜ

Hatalı dosya ilk olarak Türkiye saatiyle 14.05’te kullanıma girdi. 23 dakika sonra sistemlerde sorunlar görülmeye başladı.

16.00’dan itibaren kesinti tüm ağı etkiledi. Sorun akşam saatlerinde tespit edilip çözüldü.

Böylece internet yaklaşık 90 dakika içinde çöküşe uğradı.

ÇAGLA ÇAGLAR

