Haberler > Magazin > Huriye Helvacı’nın kaybında tecavüz şüphesi! Müge Anlı “Çıplak bulunmuş” diyerek açıkladı

Huriye Helvacı’nın kaybında tecavüz şüphesi! Müge Anlı “Çıplak bulunmuş” diyerek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huriye Helvacı’nın kaybında tecavüz şüphesi! Müge Anlı “Çıplak bulunmuş” diyerek açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ve küçük oğlu Osman’ın cansız bedenleri sarp ve ormanlık alanda bulundu. Türkiye anne oğulun ölümünü konuşurken Müge Anlı, Huriye Helvacı’nın cansız bedenine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anlı programında “Olay şüpheli. Huriye Helvacı çıplak. Üzerinde kıyafetleri yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış” sözleriyle tecavüz şüphesine dikkat çekti.

Kastamonu’da dokuz gün önce kaybolan Huriye Helvacı ve küçük oğlu Osman Helvacı’dan acı haber geldi. Öğle saatlerinde, 5 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni bulunurken, yaklaşık 200 metre mesafede annesi Huriye Helvacı’nın da cansız bedeni tespit edildi. Olay, bölge halkında büyük üzüntüye yol açtı.

HURİYE HELVACI VE OSMAN’DAN ACI HABER…

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım'da ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler günlerdir arama çalışması yürütüyordu. Ekipler, önce 5 yaşındaki Osman'ın dün cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cesedi, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

Huriye Helvacı’nın kaybında tecavüz şüphesi! Müge Anlı “Çıplak bulunmuş” diyerek açıkladı - 1. Resim

OTOPSİ İÇİN ANKARA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Huriye Helvacı’nın kaybında tecavüz şüphesi! Müge Anlı “Çıplak bulunmuş” diyerek açıkladı - 2. Resim

MÜGE ANLI: OLAY ŞÜPHELİ, HURİYE ÇIPLAK!

Müge Anlı’nın programında da gündeme gelen olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü sunucu bugünkü programında şüpheli bulgulara dikkat çekti. Anlı, Huriye Helvacı’nın çıplak bulunmasına vurgu yaptı ve tecavüz ihtimaline değindi. 

Müge Anlı açıklamasında “Dün önce Osman’dan acı haber geldi. Çok geçmeden bu sefer de anneden acı haber geldi. Yaklaşık 200 metre uzağında 43 yaşındaki Huriye Helvacı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay şüpheli. Huriye Helvacı çıplak. Üzerinde kıyafetleri yok” şeklinde konuştu. 

Sözlerinin devamında ise “Üzerlerinde herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış. Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Annenin durumu olayın şüpheli olduğunu gösteriyor. Oraya neden gitti? Orası orman kesim alanı. Anne oğulun orada ne işi vardı? Kadın neden çırılçıplak soyulmuştu? Uzağında kıyafetler bulundu. Bu kadınla çocuğun başına biri bir iş getirmiş” ifadelerini kullandı.

Huriye Helvacı’nın kaybında tecavüz şüphesi! Müge Anlı “Çıplak bulunmuş” diyerek açıkladı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

12 Kasım ASKi su kesintisi: Bugün Ankara'da ne zaman, saat kaçta sular gelecek?
