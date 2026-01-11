Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyon ve Washington–Caracas hattındaki kriz piyasaları ikiye böldü. “Artık güvenli olmayan bir sürecin içindeyiz” diyen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altındaki yükselişin tesadüf olmadığını vurgulayarak “Yeni rekor çok yakın, düşüş beklemiyorum” dedi.

Dünya jeopolitiği bir kez daha finans piyasalarının yönünü belirliyor… İran ve Suriye'deki sıcak gelişmeler bölgedeki belirsizliği artırırken ABD ile Venezuela arasındaki yaşananlar da küresel risk algısını sertleştirdi. Yaşanan siyasi sarsıntılar yalnızca diplomasi masalarını değil yatırımcı psikolojisini de derinden etkiliyor. Piyasada hâkim görüş artık net: “Dünya güvenli bir dönemden çıkıyor, belirsizlik derinleşiyor.”

Tam da bu noktada güvenli liman talebi yeniden hız kazanırken, altın ve gümüş cephesinde geçen hafta yaşanan yükseliş dikkat çekti. Süreci katıldığı bir canlı yayında değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, hem jeopolitik risklerin hem de ekonomik beklentilerin altın üzerindeki etkisini anlattı.

“Geçen hafta hem altın hem gümüş yükseldi. Piyasa artık dünyada güvenli olmayan bir sürecin başladığını fiyatlıyor. Bu nedenle güvenli liman ihtiyacı ciddi şekilde arttı” diyen Eryılmaz, bu haftaya ilişkin beklentilerini de paylaştı.

"ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞLE BAŞLIYOR” Altın ve gümüşün haftaya yukarı yönlü başladığını vurgulayan Eryılmaz, özellikle altın cephesinde daha güçlü bir hareket beklediğini dile getirdi: “Bu hafta altın ve gümüşte yükseliş devam eder mi? Evet, haftaya yükselişle başlayacağını tahmin ediyorum. Hatta altın tarafındaki yükseliş çok daha belirgin olacaktır"

"YENİ REKORLAR ÇOK YAKIN, DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM” Eryılmaz, yalnızca jeopolitik risklerin değil, ekonomik veri akışının da kritik olduğuna dikkat çekerek Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verisine işaret etti: "Altında yeni rekorları çok rahat görürüz, hatta bu hafta bile mümkün. Salı günü ABD enflasyonu açıklanacak. Oradan piyasanın hoşuna giden bir veri gelirse, altın tarafında rekor görmek hiç şaşırtmaz. Rekor gelmezse bile altında ciddi bir düşüş beklemiyorum. Altının rekorunu yakın vadede tazeleyeceğini düşünüyorum. Olsa olsa kısa süreli dinlenir.”

