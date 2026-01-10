Bank of America, platin ve paladyum fiyatlarıyla ilgili yeni bir analiz yaptı. Her iki metal için 2026 fiyat tahminlerini yükselten banka; fiziksel piyasadaki sıkılık, ticaret anlaşmazlıkları ve Çin’in artan ithalatını gerekçe gösterdi.

ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America, 2026 yılı platin ve paladyum fiyat tahminlerini güncelledi. Banka, fiziksel piyasadaki sıkılık ve ticaret anlaşmazlıklarından kaynaklanan dengesizliklere işaret ederken Çin'in ithalatının da fiyatlara destek sağladığını belirtti.

PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ

ABD'li banka, platin fiyat tahminini ons başına 1.825 dolardan 2 bin 450 dolara, paladyum tahminini ise 1.525 dolardan 1.725 dolara çıkardı.

Platin ve paladyum ne kadar olacak? ABDli banka 2026 tahminlerini yükseltti

PLATİN 2025'TE REKOR KIRMIŞTI

2025'te platinin onsu 2 bin 489,2 dolarla tarihi zirveyi, paladyum da 1987,45 dolarla Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası