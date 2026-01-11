Malatya'da etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. "Malatya'da okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, gözler Malatya Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi.

Bugün itibarıyla Malatya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji değerlendirmelerine göre kar yağışıyla beraber soğuk havanın yarın da kent genelinde devam edeceği tahmin ediliyor. Hava şartlarının bu değişimle beraber okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği konusu araştırılmaya başlandı.

Malatyada okullar tatil mi? Valilik son dakika kar tatili açıklaması

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an için Malatya'da okullar tatil değildir. 12 Ocak Pazartesi günü için Malatya Valiliği tarafından şu ana kadar okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre kent genelinde kar yağışı, buzlanma ve don riski bulunuyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar ve buzlanma tehlikesi yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durum, Malatya’da eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunu gündeme taşırken, muhtemel bir tatil kararının akşam saatlerinde Valilik tarafından açıklanması bekleniyor.

