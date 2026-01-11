12 OcK 2026 tarihinde Bursa'da etkili olması beklenen kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentet kar yağışı görülmeye başlandı. Bu kapsamda yarın için tatil beklentisi arttı. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? İşte son dakika Bursa Valiliği kar tatili açıklaması....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan soğuk uyarılarının ardından, Bursa'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Olumsuz hava koşullarının kent genelinde etkisini artırması beklenirken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Bursa'da okullar tatil mi? " sorusuna cevap arıyor. Bursa Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken, okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın gün içinde belli olması bekleniyor.

Bursada okullar tatil mi? Gözler Bursa Valiliğine çevrildi

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Bursa'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda şu an için Bursa'da okullar tatil değildir. Meteorolojik tahminlere göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkların düşmesi ve muhtemel buzlanma riski, kar tatili ihtimalini gündeme taşıdı.

YARIN BURSA'DA OKULLAR VAR MI?

Yarın Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi duyurular, Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesapları ile resmi internet siteleri üzerinden paylaşılacaktır. Yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda haberimiz güncellenecektir.

BURSA'NIN 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji’nin tahminlerine göre; Bursa’da önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava durumu şöyle:

12 Ocak Pazartesi Kar Yağışlı 2°C / 5°C

14 Ocak Salı Kar Yağışlı -3°C / 4°C

15 Ocak Çarşamba Hafif Yağmurlu 0°C / 9°C

16 Ocak Perşembe Çok Bulutlu 4°C / 15°C

17 Ocak Cuma Parçalı Bulutlu 5°C / 14 °C

