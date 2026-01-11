Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle kar yağışı beklentisiyle gündemde. Öğrenciler ve veliler, 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son tahminlerde, ülkenin birçok bölgesinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. Peki, İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte Ankara ve İstanbul Valiliği kar uyarısı!

Yeni haftayla birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışını artıracak. Batı bölgelerinde ise soğuk hava etkili olacak, yer yer kar ihtimali görülecek. Peki, 12 Ocak İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL VE ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul ve Ankara’da, kış mevsiminin sert etkileri nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. Meteoroloji uzmanları, pazar gecesinden itibaren her iki şehirde de soğuk havanın artacağını ve yer yer kar yağışı görüleceğini belirtiyor. Ancak valiliklerden İstanbul ve Ankara’da 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilmesine dair resmi bir karar henüz gelmedi.

Ülke genelinde kar ve soğuk hava etkisi devam ederken, Kahramanmaraş Valiliği eğitime ara verme kararı aldı. Diğer bölgelerde ise olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde kar tatili açıklamları gelebilir. İstanbul ve Ankara için henüz kar tatili ilan edilmezken diğer iller için de valiliklerden gelebilecek açıklamalar merakla bekleniyor.

12 Ocak Pazartesi için, İstanbul ve Ankara’da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Hava koşullarındaki ani değişiklikler olursa valiliklerin ek duyuru yapabileceği belirtiliyor. Henüz kar tatili Kahramanmaraş dışında bir ilde ilan edilmezken gözler ise resmi açıklamalarda.

