Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı beklentisi, 12 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son tahminlerde birçok bölgede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları görülürken ''Yarın okullar tatil mi, pazartesi günü okullar tatil mi olacak?'' sorularının cevapları araştırılıyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yeni haftayla birlikte yurt genelinde etkisini artıracak. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, batı illerinde de soğuk hava ve yer yer kar ihtimali bulunuyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, pazartesi günü okullar tatil mi olacak?

Yarın okullar tatil mi 12 Ocak? Kar tatili olan iller ve valilik açıklamaları gündemde

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre yeni haftayla birlikte birçok bölgede soğuk hava ve kar yağışı etkisini artıracak. Gelişmelerin ardından öğrenci ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Şu an için ise okullar henüz tatil ilan edilmedi.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için herhangi bir ilde eğitime ara verildiğine dair resmi bir duyuru yapılmadı. Uzmanlar bazı bölgelerde kar yağışının kuvvetlenebileceğini ve buzlanma riskinin oluşabileceğini ifade ediyor. Gün içerisinde valiliklerden gelebilecek kar tatili açıklamaları takip ediliyor.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da pazartesi günü kar yağışı beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre pazar gecesinden itibaren soğuk hava dalgası kenti etkisi altına alacak. 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da kar beklenirken İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

