Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz dizisinin en sevilen karakterlerinden Oruç’u üstlenen Burak Yörük’ün, projeden ayrılacağı yönünde sosyal medyada iddialar gündeme gelmişti. Konuyla ilgili merak edilen “Burak Deniz Taşacak Bu Deniz’den ayrılıyor mu?” sorusu cevap buldu.

TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen ve sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz dizisinin temposu giderek artıyor.

“TAŞACAK BU DENİZ’DEN BURAK YÖRÜK AYRILDI” İDDİASI

Dizinin karakterleri ve oyuncuları izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, son günlerde diziden ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Dizide Oruç karakterini üstlenen Burak Yörük’ün projeden ayrıldığı yönündeki haberler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Setten paylaşılan fotoğraflar ve izleyici yorumları, Burak Yörük’ün diziden veda ettiği iddialarını gündeme taşıdı.

Taşacak Bu Deniz’de ayrılık iddiası! Burak Yörük’ün durumu netleşti

“YOK ÖYLE BİR ŞEY…”

Gazeteci Birsen Altuntaş, konuyla ilgili açıklama yaparak diziyi sevenlerin yüreğine su serpti. Altuntaş’ın “Yok öyle bir şey” açıklamasıyla birlikte, “Burak Yörük Taşacak Bu Deniz’den ayrılıyor mu?” sorusunun cevabı netlik kazanmış oldu.

