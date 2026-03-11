TOKİ Kağıthane kentsel dönüşüm kura sonuçları açıklanıyor. TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımlarıyla Osmanpaşa Mahallesi Hizmet Sitesi'nde inşa edilen 300 TOKİ konutunun hak sahipleri kura çekimiyle netleşecek.

TOKİ Kağıthane kentsel dönüşüm kura sonuçları için geri sayım sona erdi. İstanbul Kağıthane’de yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen konutların hak sahipleri gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Hak sahipliği için başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanmasını yakından takip ediyor.

TOKİ Kağıthane kentsel dönüşüm kura sonuçları açıklanıyor (İsim listesi sorgulama nasıl yapılır?)





Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında Osmanpaşa Mahallesi Hizmet Sitesi’nde inşa edilen toplam 300 konutun hak sahipleri, yapılacak kura çekimiyle netleşecek. Kura çekimi canlı yayın sayfası TOKİ YouTube sayfasında saat 14.00 itibariyle açıldı. Canlı yayını kaçıran vatandaşlar, kayıt altına alınan kura çekimini geri sarıp izleyebilecek.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi ve ilgili kurumların duyuru sayfaları üzerinden erişime açılacak.

