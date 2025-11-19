Süper Lig’e dönerken…

Millî maç arasından sonra, Süper Lig’de şampiyonluk yarışı ile düşmeme mücadelesine dönüyoruz.

Her iki süreci de etkileyebilecek maçlar var, kolayı ile zoru ile…

Millî maçı “bir cümle ile” özetleyeyim; Vincento Montella da anlamıştır ve tedbir alacaktır, herhalde… “Beceri açıklaması” yetmez.

İki takım da âdeta “gol atmamak için yarıştılar”, Bulgarlar kazandı…

Bu hafta şampiyonluk yarışını ve “düşmeme mücadelesini” etkileyecek Galatasaray - Gençlerbirliği / Çaykur Rizespor - Fenerbahçe / Başakşehir - Trabzonspor / Beşiktaş - Samsunspor / Göztepe - Kocaelispor / Kayserispor - Gaziantep FK / Alanyaspor - Kasımpaşa / Eyüpspor - Karagümrük maçları var. Konyaspor - Antalyaspor maçı orta sıraları ilgilendiriyor.

Galatasaray için “normal süreçte” Gençlerbirliği maçı “kolay” görünüyor ama Gençlerbirliği “düşmemek için” son kozlarını oynuyor; 90 dakika mücadele edecekler. Galatasaray oyun başında gole ihtiyacı var…

Fenerbahçe’yi zorlu bir Rize deplasmanı bekliyor; “Karadeniz” takımları, üç büyükleri hep zorlamışlardır.

Nitekim Beşiktaş - Samsunspor maçı da öyle görünüyor, Beşiktaş’ın “kendi evinde oynama” avantajı var.

Samsunspor da “dördüncülüğü” korumak ve “Avrupa kupalarına katılma hakkı için” oynayacak.

Bu süreçte bir de “bahis skandalı ortaya çıktı. Maç sonuçları kadar “bu konu” da gündemde; araştırılıyor, soruşturuluyor ne olacak ne yapılacak henüz belli değil.

Zira, soruşturmada hakemler gibi, futbolcular ve antrenörler de var, kulüp başkanları ve yöneticileri de…

Süper Lig’e etki edecek mi, ederse ne kadar edecek; tartışma konusu…

Zirvelerde “bazı kulüp yöneticileri” rakiplerini de işaret edecek imalarla konuşuyorlar, cevaplar da veriliyor…

Galatasaray’ın Kocaeli mağlubiyeti, şampiyonluk yarışını “1 puan farka” indirdi ve yarış neredeyse “yeniden ve başa baş” başladı…

Galatasaray’ın kadrosu daha zengin ama, Fenerbahçe “moral bakımından” öne geçti…

“Avrupa hakkı” ile “düşmeme mücadelesi” de lig sonuna kadar sürecek gibi görünüyor…

5 Ocak - 10 Şubat ara transfer döneminde alınacak / gönderilecek oyuncular, yukardaki ve aşağıdaki yarışlara etki edebilir mi; yaşayacak ve göreceğiz.

Bu arada üzülerek yazmak zorundayım; “Süper Lig’de futbol kalitesi giderek düşüyor; sebebini teknik direktörler düşünmeli…

Ve de “gereğini” yapmalılar; “beceri” sözünü unutarak…

Öcal Uluç'un önceki yazıları...