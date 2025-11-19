Millî Sinema anlayışını yeni nesillere aktarmayı amaçlayan “Millî Sinema Günleri ve Açık Oturumları”, 21–23 Kasım tarihleri arasında İstanbul’un üç farklı mekânında ustalarla söyleşiler ve özel film gösterimleriyle sinemaseverlerle buluşuyor.

Türk sinemasının önemli akımlarından olan "Millî Sinema" anlayışını geleceğe taşımayı hedefleyen "Millî Sinema Günleri ve Açık Oturumları" İstanbul'un üç farklı mekânında gerçekleşecek. Sinema günleri, 22-23 Kasım tarihlerinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesinde yapılacak.

USTALARIN SİNEMASI ELE ALINACAK

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezindeki “Yolumuzun İşaret Taşları” başlıklı açık oturumlarda, Osman Sınav ile Salih Diriklik’in Türk sinemasındaki yerleri konuşulacak. Ayrıca 21 Kasım günü İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde “Osman Sınav Yönetmenliğinde Oyunculuk” üzerine bir açık oturum tertip edilecek.

21-23 Kasım günleri boyunca; üç mekânda bulunan salonlarda millî sinema akımından filmler gösterilecek. ‘Millî Sinema Günleri’ni hayata geçiren Uluslararası Sinema Derneği, bu yıldan itibaren bir sinema eserine ‘Uluslararası Sinema Derneği Yılın Sinema Ödülü’nü verecek. Bu senenin sinema ödülü, faaliyetin açılış gününde ilan edilecek.

