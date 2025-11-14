Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde olduğu “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” adlı film, Fransız yapımı “Can Dostum”a yerli bir yorum getiriyor. Eser, aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi oluyor.

MURAT ÖZTEKİN - “Intouchables” ya da bizdeki adıyla “Can Dostum” engelli zengin bir adam ve ona bakıcılık yapmaya başlayan alt tabakadan gencin sıra dışı hikâyesiyle, milyonları kendine çekip sinema tarihinin en popüler Fransız filmlerinden biri oldu. Yönetmenler Olivier Nakache ve Éric Toledano’nun imzasını taşıyan 2011 yapımı eserin başarısının arka planında sınıflar arası uçurumu mizahla resmetmesinin ve her şeye rağmen mutlu olmayı öne çıkaran alt metinlerinin tesiri yüksekti.

Şimdi bu üniversal hikaye, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in başrollerinde olduğu Türkçe bir adaptasyonla tekrar seyirciyle buluşturuluyor. Yapımın ismi ise oldukça uzun: “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana”. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği eserde Bilginer ve Yiğit’in yanı sıra Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam da rol alıyor.

PARİS’TE DEĞİL İSTANBUL’DA!

Hikâye bu defa Paris’te değil, Boğaziçi’nde geçiyor. Refik adlı zengin iş adamı yıllar evvel trajik bir kaza geçirmiş ve belden aşağısı felç kalmıştır. Ancak kendine bakıcılık yapan kişiler devamlı işi bırakmaktadır. Tekrar bakıcı aranırken Ferruh bir şekilde iş görüşmesine girmeyi başarır. Refik, karşısına çıkan bu kaba saba gencin samimiyetinden çok etkilenir. Zira o güne kadar etrafındaki herkes kendisine riyakarca davranmıştır. Böylece işe alınan Ferruh ile “abi” diye hitap ettiği Refik arasında zamanla ciddi bir dostluk gelişir. Farklı dünyalardan gelen iki karakter, beraber takılıp haylazlık yapmanın yolunu bulurlar. Ancak ucu maziye uzanan bir gönül meselesi bu dostluğu imtihana tabi tutar...

Sinemada bu hafta | Dostluğun filmi: Yan Yana

USTA İŞİ OYUNCULUKLAR

Fransız üslubundan çıkarılıp mahallî unsurlarla tekrar şekillendirilen eserde, alt tabakadan Ferruh adlı Roman bir hasta bakıcı karakter ortaya çıkarılıyor. Fakat şehirli yanları da var ve yine ailevi problemler yaşıyor. Son yılların yükselen oyuncusu Feyyaz Yiğit, senaryosunda da imzası olduğu filme kendine has absürt mizahını imkânlar dâhilinde zerk ediyor. “Gibi” dizisindeki Yılmaz karakterinden izler bulmak da mümkün oluyor.

İki oyuncunun (Bilginer ve Yiğit) ustalıkla canlandırdığı Ferruh ve Refik karakterlerinin çarpışan kültürleri üzerinden mizah üretiliyor. Eserde çağdaş sanat ve opera gibi unsurlarla üst tabakanın zevklerine tenkitler yöneltiliyor. Sınırlı şekilde Türkiye’deki aktüel sosyal problemlere göndermede de bulunuluyor.

Ancak orijinal eserin bazı negatif unsurlarının tekrar edildiği yapımda, yer yer tempo problemi yaşanabildiği gibi, seyircinin hislerine tam dokunamayan sahnelere de rastlanıyor. Hâliyle “Sanki biraz daha cesur ve daha yerel bir adaptasyon olabilirmiş” demeden edemiyor insan...

SALONLARI CANLANDIRIR

Evet, eksik ve menfi yanlarına rağmen “Yan Yana” yerli sinemanın ortalamasının biraz üzerine çıkmayı başarıyor ve sinema salonlarını yeniden canlandırma potansiyeli taşıyor. Unutmadan; eser, IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçiyor!

"SİHİRBAZLAR"A ÜÇÜNCÜ HALKA! ÇETE YİNE OYUNA GETİRİYOR

“Sihirbazlar Çetesi” (Now You See Me) illüzyonist bir ekibinin çeşitli numaralar yaparak soygunlara imza atmasını işleyen ama özünde Robin Hoodvari bir “adalet arayışı” (!) taşıyan Hollywood film serisi oldu. 2013’te gösterime giren ilk film, seyirciyi âdeta büyülese de aynı durum birçok eleştirmen için geçerli değildi. 2016’da beyazperdeye gelen ikinci eser ise selefi kadar bile “tesirli” olmadı...

Ve şimdi dokuz sene sonra seriye bir halka daha ilave oluyor: “Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz” (Now You See Me: Now You Don’t). Yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer’ın oturduğu eserde yine renkli bir oyuncu kadrosu var. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman o isimlerden…

"Sihirbazlar"a üçüncü halka! Çete yine oyuna getiriyor

EN BÜYÜK ELMASIN PEŞİNDELER

Eserin hikâyesi ise şöyle: Güney Afrikalı bir suç baronu, dünyanın en büyük elmas taşı olan yarım milyar dolarlık “Kalp Elması”nı elinde tutmaktadır. “Her şeyi gören göz” simgeli “The Eye” teşkilatı, Dört Atlı ismi verilen ustaları ve genç sihirbazları toplayarak bir sığınakta saklanan elmasın peşine düşürür. Sonrasında dünyanın farklı coğrafyalarında geçen üniversal bir macera ve nihayetinde tanıdık bir oyun meydana gelir.

Kuşak çatışmalı, merak uyandıran ama yine problemli sosyal adalet vurguları olan bir eser var karşımızda. Derinlik sunmasa da serinin hayranlarını eğlendirecek bir hikâye…

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

“Ne Var Bunda Yani?” “Öldüren Terapi” “Mavi Ay” “Belez”

Haftanın diğer filmleri

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası