Kaydet

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 27 Aralık tarihinde kaybolan ve geniş kapsamlı arama çalışmaları neticesinde bir göletin dibinde aracının içinde bulunan Elif Kumal olayında yeni bir gelişme yaşandı. Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti'nde cansız bedenine ulaşılan Kumal'ın, kaybolmadan önceki dönemlere ait olduğu belirtilen son video kayıtları kamuoyuna sızdı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön bilgilendirmede suda boğulma bulgusuna rastlandığı ifade edilirken, ortaya çıkan bu yeni görüntüler emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. Jandarma, AFAD ve su altı ekiplerinin günlerce süren yoğun mesaisi sonucu ulaşılan detaylar, Kumal'ın kesin ölüm nedenini belirlemek üzere yürütülen soruşturmaya dahil edildi. Bandırma'da son yolculuğuna uğurlanan kadının olay öncesindeki son hallerini içeren kayıtlar, dosyadaki şüphelerin giderilmesi açısından kritik bir veri olarak değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası