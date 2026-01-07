İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, beslenmesi yasak olan Mısır yılanını elinde gezdiren 20 yaşındaki bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Yılanıyla birlikte yakalanan şahsa 11 bin 977 lira idari para cezası uygulandı, yılan ise koruma altına aldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mısır yılanı besleyen kişiye 11 bin 977 lira idari para cezası uygulandı, hayvan koruma altına alındı.

Cengiz Topel Caddesi'nde bir kişinin elinde yılanla dolaştığı yönündeki ihbar üzerine, olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Beslenmesi yasak olan Mısır yılanına el koyan ekipler, S.D'ye (20) 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 977 lira idari para cezası uyguladı.

YILAN KORUMA ALTINDA

Yılan ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. S.D'nin ifadesinde, yılanı kendisine bir arkadaşının hediye ettiğini söylediği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası