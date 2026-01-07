Kaydet

Bursa'nın Geçit-Mudanya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir sürücünün sergilediği tavır sosyal medyada büyük tepki topladı. Hafif ticari aracıyla seyir halindeyken sinyal vermeden şerit değiştirmeye çalışan sürücü, o esnada sol şeritte ilerleyen kadın motosiklet sürücüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve kamyonet tekerleğinin altında kalmaktan son anda kurtulan motosikletlinin yardımına koşmak yerine aracındaki hasarı inceleyen sürücü, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaskı sayesinde olası bir yaralanmadan korunan kadın sürücünün yardım beklediği anlarda, diğer sürücünün sadece kendi aracıyla ilgilenmesi görüntüleri izleyen vatandaşların sitemine neden oldu. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılarak tepkilerin odağı haline gelirken, emniyet birimleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

