Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar, 2026 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için müjdeli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur'lular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Memurların 2026 yemek ücretleri belli oldu! İşte maaşlardan kesilecek tutar

2026 SONUNA KADAR...

Bağ-Kur ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilmelerine imkan tanıyan uygulama 2026 yılı sonuna kadar sürecek.

HER YIL YAYIMLANIYOR

Yapılan tarih düzenlemesi her yıl periyodik olarak gerçekleştiriliyor ve borcu bulunan Bağ-Kurluların sağlıktan yararlanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası