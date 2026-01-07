İstanbul’da “daire” nitelikli konutların ortalama metrekare satış fiyatı, geçen yıl %29,47 oranında artarak 56 bin 631 TL oldu. Genel fiyat artışı enflasyonun sınırlı da olsa altında kalırken, ilçeler bazında çok farklı bir tablo ortaya çıktı. İşte 2025’te İstanbul’da fiyatların en fazla ve en az arttığı ilçeler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkul yatırımcısının ilk tercihi olan İstanbul’da, 2025 yılı konut piyasası görümünü belli oldu. Mega kentte “daire nitelikli konutlar” dikkate alındığında, ortalama metrekare satış fiyatı aralık ayında 56 bin 631 TL olarak gerçekleşti.

Endeksa verilerine göre Aralık 2024’te 43 bin 742 TL olan İstanbul’da ortalama metrekare satış fiyatı, geçen yıl %29,47 oranında artmış oldu. Böylece İstanbul’da fiyat artışı, 2025’te %30,89 olarak gerçekleşen enflasyonun sınırlı da olsa altında kalmış oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın pusuda bekliyor! Gram fiyatı zirveye yaklaştı

EN ÇOK YÜKSELEN İLÇELER

2025 yılında İstanbul’da fiyatların en çok yükseldiği 10 ilçe, metrekare satış fiyatları ve toplam artış oranları ise şöyle sıralanıyor:

-Beykoz: 101.296 TL/m2 (%58,91)

-Zeytinburnu: 69.616 TL/m2 (%48,54)

-Güngören: 43.054 TL/m2 (%47,43)

-Bahçelievler: 48.000 TL/m2 (%44,84)

-Maltepe: 80.007 TL/m2 (%44,40)

-Üsküdar: 90.354 TL/m2 (%43,29)

-Pendik: 55.684 TL/m2 (%40,83)

-Ataşehir: 75.142 TL/m2 (%40,58)

-Kartal: 67.816 TL/m2 (%39,58)

-Şile: 64.854 TL/m2 (%39,40)

İstanbul’da bu ilçeler fark attı! 2025’te konut fiyatı en çok artanlar…

BEYKOZ FARK ATTI

İstanbul’da fiyatların en çok yükseldiği ilçelere bakıldığında, Beykoz geçen yıl ilk sırada yer alıyor. Konut satışlarının ve konut arzının bu ilçede daha düşük olduğunu belirten sektör temsilcileri, Boğaz hattı ile sınırının olması ve daha fazla yeşil alan sunması gibi faktörlerin Beykoz’u öne çıkardığını ifade ediyor.

KADIKÖY, BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY…

İstanbul’un en pahalı ilçeleri arasında yer alan Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Sarıyer geçen yıl fiyat artışında ilk 10 arasında yer almadı. Buna karşılık merkezi konumu ile Zeytinburnu, Bahçelievler ve Üsküdar fiyat artışında öne çıktı.

İstanbul’da bu ilçeler fark attı! 2025’te konut fiyatı en çok artanlar…

ANADOLU YAKASI DETAYI

Beykoz ve Üsküdar’la birlikte Ataşehir, Pendik, Kartal ve Şile, fiyat artışında ilk 10’da yer alarak Anadolu Yakasını temsil etti. Beykoz gibi Şile de yeşil alan avantajıyla öne çıktı. Pendik ve Kartal’da ise yeni yapı arzının yüksek olmasının, fiyatlar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

EN AZ YÜKSELEN İLÇELER

Bu arada Endeksa verilerine göre daire nitelikli konutlarda İstanbul’un ilçelerinde geçen yıl en düşük fiyat artışları ise şöyle:

1-Beyoğlu: 62.063 TL/m2 (%8,63)

2-Sarıyer: 144.569 TL/m2 (%19,85)

3-Esenler: 40.555 TL/m2 (%21,32)

4-Fatih: 40.823 TL/m2 (%21,86)

5-Esenyurt: 27.140 TL/m2 (%23,91)

Haberle İlgili Daha Fazlası