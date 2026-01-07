Resmi Gazete'de yayımlanan Valilik Kararnamesine göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilde valiler değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre, 7 vali merkeze çekilirken, 19 valilikte görev değişikliği oldu.

Buna göre, Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli ve Trabzon valileri merkeze atandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valiliğine, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis Valiliğine, Çankaya Kaymakamı Murat Duru ise Aksaray Valiliğine atanan isimler oldu.

YALOVA VALİSİ DE DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta DAEŞ terör örgütüyle girilen çatışmada 3 polis memurunun şehit olduğu Yalova'nın Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilen valiler arasında bulunuyor. Kaya'nın yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.

Karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı ve İzmir İl Müdürlüğü'ne Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın İl Müdürlüğü'ne ise Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında Müfettiş Ersoy İşleyen Başmüfettişliğe getirildi.

Ticaret Bakanlığında ise Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki görevden alındı.

Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'ne Cihan Özbakır, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Yücel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'ne Burhan Kahraman, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı Ergünen, Karabük Ticaret İl Müdürlüğü'ne Gamze Aydın, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim İriş, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim Akbaş ve Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü'ne Kayahan Topal atandı.

