Kızılyıldız ile Partizan arasındaki olaylı derbide 3 gollü galibiyet
Sırbistan Süper Ligi'ndeki olaylı Belgrad derbisinde, kazanan taraf Partizan'ı 3-0'lık skorla mağlup eden Kızılyıldız oldu. Partizan taraftarlarının tribündeki koltukları ateşe vermesi sonucu oyun kısa süreliğine durduruldu.
Sırbistan Süper Ligi'nde Kızılyıldız, Belgrad derbisinde ezeli rakibi Partizan'ı konuk etti.
EV SAHİBİ 3 GOLLE KAZANDI
Kızılyıldız'ın sahası Rajko Mitic Stad'ında oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45+5'de Vasilije Kostov ile öne geçti.
Maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü bırakmayan Kızılyıldız, 56. dakikada Marko Arnautovic ve 77. dakikada Aleksandar Katai'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligde oynanan 24 maçın ardından Kızılyıldız, 57 puanla liderliğini korurken Partizan, 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.
STADIN KOLTUKLARI YANDI
Bu arada Partizanlı taraftarlar maçın ikinci yarısının başında tribünlerde meşale yaktı. Meşaleler nedeniyle stadın koltukları yandı.
Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesiyle ara verilen karşılaşma, kısa süre sonra tekrar başladı.