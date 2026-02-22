Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü, toplamda onuncu kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş GAİN ile karşılaştı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 91-74 kazanan Fenerbahçe Beko, bir kez daha zafere ulaştı. Fenerbahçe Beko, üst üste üç, toplamda onuncu kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi.

Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi sarı-lacivertli formayla 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu.

FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELD?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yolculuğuna çeyrek finalde Safiport Erokspor’u 83-76’lık skorla mağlup ederek başladı. Yarı final karşılaşmasında Türk Telekom’u 86-78 ile geçen sarı lacivertliler adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko - Beşiktai GAİN

EUROLEAGUE VE LİGDE LİDER

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague’de puan cetvelinin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, son olarak ligde Türk Telekom’u 88-76 ve EuroLeague’de Panathinaikos Aktor’u 85-83’lük skorla geçti.

BEŞİKTAŞ GAİN FİNALE NASIL GELD?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Tofaş’ı 100-91, yarı finalde ise Anadolu Efes’i 91-82’lik skorla geçen Beşiktaş Gain, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Fenerbahçe Beko - Beşiktai GAİN

LİGDE İKİNCİ SIRADA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 20 maçta 17 galibiyet elde eden Beşiktaş Gain, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. Son olarak ligde Bursaspor Basketbol’a konuk olan Beşiktaş Gain rakibini 61-88’lik skorla geçti.

EUROCUP’TA ZİRVEDE

Avrupa arenasında ise EuroCup’ta mücadele eden Beşiktaş, B Grubu’nda oynadığı 18 maçta aldığı 13 galibiyetle zirvede yer alıyor. Son olarak Panionios Cosmorama Travel Athens’e konuk olan Beşiktaş Gain, sahadan 114-74’lük skorla galip ayrıldı.

