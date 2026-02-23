İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde “cesaret verici sinyaller” alındığını açıkladı. Pezeşkiyan, buna rağmen olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını da vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile sürdürülen dolaylı müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pezeşkiyan, son görüşmelerde somut önerilerin karşılıklı olarak paylaşıldığını ve “cesaret verici sinyaller” alındığını belirtti.

İran’ın bölgede barış ve istikrara bağlı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, ABD’nin adımlarını yakından takip ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, muhtemel askeri bir senaryo dahil olmak üzere her türlü ihtimale karşı gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

ÜÇÜNCÜ TUR CENEVRE'DE

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun perşembe günü İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacağı duyuruldu. Açıklama, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi tarafından yapıldı. El-Busaidi, görüşmelerin anlaşmanın sonuçlandırılması adına olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Taraflar nükleer anlaşma kapsamında ilk olarak 6 Şubat’ta Umman’da, ikinci kez ise 17 Şubat’ta İsviçre’de bir araya gelmişti. Üçüncü tur görüşmelerin, sürecin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

