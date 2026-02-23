Sakarya’nın Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu’nda 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Sakarya’nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi mevkiinde, Anadolu Otoyolu Akyazı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerin bulunduğu toplam 16 araç zincirleme kazaya karıştı.

İlk belirlemelere göre kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

OTOYOLDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otoyolda trafik yoğunluğu oluştu ve uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

