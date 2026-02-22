Axios’un özel haberine göre ABD, İran’ın nükleer anlaşma taslağını önümüzdeki 48 saat içinde iletmesi halinde Cenevre’de yeni görüşmeye hazır.

ABD ile İran arasında aylardır süren nükleer pazarlıkta kritik eşik yaklaştı.

Tahran’ın ayrıntılı ve yazılı bir teklif sunması halinde tarafların Cuma günü Cenevre’de yeniden masaya oturması bekleniyor.

Washington, İran hükümetinin ayrıntılı taslağı 48 saat içinde iletmesi durumunda Cenevre’de yeni bir tur müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

Axios yazarı Barak Ravid’e konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Cenevre görüşmelerine ilişkin şunları iletti:

"İran bir taslak teklif sunarsa, ABD Cuma günü Cenevre’de bir araya gelerek nükleer anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamaya hazır"

TRUMP YÖNETİMİ TEKLİF BEKLİYOR

Trump yönetimi, Tahran’dan resmi taslağı bekliyor.

Trump'ın danışmanı Witkoff ve damadı Kushner, teklifin bu hafta iletilmesi halinde Cenevre’ye gidecek.

Aynı yetkili, tam kapsamlı bir anlaşma öncesinde geçici bir mutabakat seçeneğinin de masada olduğunu ifade etti.

"SIFIR ZENGİNLEŞTİRME"

ABD tarafı, İran topraklarında "sıfır uranyum zenginleştirme" talebini bir kez daha dile getirdi. Ancak nükleer silaha giden tüm yolların kapatıldığının net biçimde güvence altına alınması halinde, "sembolik zenginleştirme" içeren bir formülün de değerlendirilebileceği mesajı verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise nükleer teklif taslağının hafta sonu tamamlanacağını ve gerekli onayların ardından ABD tarafına iletileceğini açıklamıştı.

WASHİNGTON’DA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Axios’a konuşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’a İran’a yönelik askeri seçeneği gündemden düşürmemesi çağrısı yaptı.

Trump’ın danışmanları arasında İran’a yönelik izlenecek yol konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor ancak şu aşamada diplomasiye fırsat tanınması yönündeki yaklaşımın öne çıktığı iddia edildi.

