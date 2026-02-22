Nijerya’nın Katsina eyaletinde silahlı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda fidye için kaçırılan 21 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Nijerya’nın kuzeyinde yer alan Katsina Eyaleti, bir kez daha silahlı grupların hedefi oldu. Eyalette fidye amacıyla kaçırılan 21 kişi, güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Mua’zu, operasyonun Devlet Güvenlik Servisi (DSS), Nijerya ordusu ve polis teşkilatının koordinasyonuyla Gidan Sarkin Bayero köyünde gerçekleştirildiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin silahlı kişilere yönelik düzenlediği baskında rehinelerin sağ salim kurtarıldığı aktarıldı.

16'SI KADIN, 3'Ü ÇOCUK

Yetkililer, kurtarılanlar arasında 16 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu açıkladı. Rehinelerin sağlık kontrollerinin yapıldığı ve aileleriyle buluşturulmaları için gerekli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Mua’zu, kaçırılan kişilerin Müslüman ve Hristiyan vatandaşlardan oluştuğunu vurgulayarak, saldırganların din ayrımı yapmaksızın sivilleri hedef aldığını ifade etti. Hükümetin tüm vatandaşların güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

