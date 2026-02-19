Nijerya’nın Kaduna eyaletinde, ramazan ayı dolayısıyla 90 mahkum affedildi.

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusuna sahip bölgelerinden biri olan Nijerya’nın Kaduna eyaletinde, küçük suçlardan hüküm giymiş 90 mahkum serbest bırakıldı.

Kaduna Valisi Uba Sani, yazılı açıklamasında ramazan ayını “ruhu arındıran ve yücelten kutsal bir inanç direği” olarak tanımladı. Ayrıca af kararının amacının mahkumlara ikinci bir şans sunmak, toplumsal uzlaşmayı teşvik etmek ve ramazanın temsil ettiği ahlaki değerleri yaşatmak olduğunu ifade etti.

'KÜÇÜK SUÇLAR' VURGUSU

Vali Sani, af kapsamındaki mahkumların, eyalet genelinde küçük suçlardan hüküm giymiş kişiler olduğunu belirterek, uygulamanın hem adalet hem de toplumsal barış açısından olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

