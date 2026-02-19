Inter, Norveç'te buz kesti: 4 gollü maçta Bodo/Glimt tarih yazdı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Inter'i konuk eden Norveç ekibi Bodo/Glimt, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i konuk etti.
NORVEÇ'TE 3 GOLLÜ ZAFER
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Bodo/Glimt, 3-1'lik skorla kazandı ve avantajın sahibi oldu.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Sondre Brunstad Fet, 61. dakikada Jens Petter Hauge ve 64. dakikada Kasper Høgh kaydetti. Inter'in tek golü ise 30. dakikada Francesco Pio Esposito attı.
BODO/GLİMT BİR İLKİ BAŞARDI
Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç galibiyet alan ilk takım olan Bodo/Glimt, İtalya'daki rövanş öncesi avantajın sahibi oldu.
ÇALHANOĞLU KADRODA YER ALMADI
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sağ bacağındaki kuadriseps kasında oluşan zorlanma nedeniyle Bodø/Glimt’e maçı kadrosuna alınmadı.