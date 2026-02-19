Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Kristjan Asllani, Arnavut basınına açıklamalarda bulundu.

Ülkesinden bir medya kuruluşuna demeç veren Arnavut oyuncu, “Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Beşiktaş’ın muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp. Sergen Yalçın’ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş’a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum” dedi.

