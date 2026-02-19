Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ın tur atlama ihtimali güncellendi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda önceki gece 4 maç oynandı ve sonuçlara göre yapay zekâ tur oranlarını değerlendirdi.

TUR ŞANSI YÜZDE 86'YA ÇIKTI

Juventus’u 5-2 deviren Galatasaray’ın tur şansı yüzde 86 olarak görülürken, Monaco’yu 3-2 ile geçen PSG’ye yüzde 96, Benfica’yı 1-0 yenen Real Madrid’e yüzde 90 ve Atalanta’yı 2-0 mağlup eden B. Dortmund’a yüzde 87 şans verildi.

