Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri sürüyor. Kura takvimi doğrultusunda, Batman’da yapılması planlanan konutlar için bugün kura çekimi gerçekleştirildi. Başvuruda bulunan binlerce kişi, Batman sosyal konutları asil ve yedek hak sahipleri listelerini sorguluyor.

Türkiye genelinde sürdürülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor. 7 Ocak 2026 tarihinde Batman için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, başvuru yapan vatandaşlar sonuçların nasıl, nereden öğrenileceğine odaklandı.

TOKİ BATMAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

Batman’da inşa edilecek 3 bin 810 konut için yapılan kura çekimi, TOKİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi, Batman Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda yapılırken süreç TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listeleri erişime açıldı. Batman TOKİ kura sonuçları, T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Hak sahipleri, kendilerine konut çıkıp çıkmadığını resmi platformlar üzerinden kontrol edebiliyor.

TOKİ BATMAN 500 BİN KONUT NEREDE İNŞA EDİLECEK?

TOKİ’nin Batman’daki 500 bin konut projesi kapsamında yapılacak konutların ilçe bazlı dağılımı da netleşti. Buna göre Batman Merkez’de 2 bin 300 konut inşa edilecek. İlçelerde ise Kozluk 1.000 konut ile en fazla paya sahip olurken, Hasankeyf’te 200 konut yapılması planlanıyor. Proje kapsamında Beşiri’de 100, Gercüş’te 110 ve Sason’da 100 konut inşa edilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SORGULAMASI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

TOKİ Batman kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden kura sorgulaması yapılıyor. Adaylar, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra TOKİ kura sonuçları ekranından hak sahipliği durumlarını görüntüleyebilir. Kurada hak sahibi olamayan adaylar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren belirlenen süre sonunda bankalar aracılığıyla iade alacak. Asil listede yer alan adayların ise TOKİ tarafından yapılacak duyuruları takip ederek sözleşme ve teslim takvimine göre hareket etmeleri gerekiyor.

TOKİ KURA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

