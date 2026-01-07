500 bin sosyal konut projesi kapsamında Iğdır’da gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. 1.200 konut için yapılan çekilişin ardından hak sahipleri ve isim listesi sorgulama ekranları yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı araştırılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura süreci il il devam ediyor. 7 Ocak 2026 itibarıyla Iğdır için yapılan kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte, başvuru yapan vatandaşlar sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı.

TOKİ IĞDIR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Iğdır’da hayata geçirilecek 1.200 konut için yapılan kura çekimi, TOKİ tarafından 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirildi. Kura çekimi, Iğdır Kültür Konferans Salonu’nda yapıldı ve aynı zamanda TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından hak sahipleri netleşti.

TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Kura çekilişi tamamlandı

Kura sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. TOKİ kura sonuçları ekranında T.C. kimlik numarası ile giriş yapan vatandaşlar, isim listesinde hak sahibi olup olmadıklarını görüntüleyebiliyor.

TOKİ IĞDIR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri Türkiye genelinde belirlenen takvim doğrultusunda sürdürülüyor. 7 Ocak 2026 tarihinde Batman ve Iğdır için kura çekimleri yapılırken diğer iller için de gün gün planlama açıklandı.

TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? Kura çekilişi tamamlandı

TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak’ta ise Artvin ve Tunceli illerinin kura çekimleri gerçekleştirilecek. Çekilişler tamamlandıkça sonuçlar e-Devlet ve TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişime açılacak. TOKİ’nin resmi internet sitesinde de sonuç listelerinin ilan edilmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? 500 bin konut İzmir kura çekiliş tarihi belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası