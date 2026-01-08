Atletico Madrid ile Real Madrid, kupada finale yükselmek için bu akşam Suudi Arabistan’da karşı karşıya gelecek. İspanya Süper Kupa yarı final maçı öncesi ''Atletico Madrid - Real Madrid canlı yayın hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?'' sorgulanıyor. İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

ATLETICO MADRID - REAL MADRID CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupa yarı final Atletico Madrid - Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Yarı final karşılaşması dijital yayın platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid maçı 8 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in karşılaşmaya ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Genç oyuncunun maçta ilerleyen dakikalarda süre alması öngörülüyor.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MUHTEMEL İLK 11

Atletico Madrid muhtemel 11: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Koke, Baena, Sorloth, Alvarez.

Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Garcia, Vinicius Jr.



