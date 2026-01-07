Portekiz Lig Kupası’nda finale giden yolda kritik randevu bu akşam oynanıyor. Son şampiyon Benfica ile Sporting Braga, yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Benfica-Sporting Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak edilirken nbüyük karşılaşmaya dair tüm detaylar da netlik kazandı.

Portekiz futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan Lig Kupası’nda ikinci yarı final heyecanı yaşanıyor. Kupayı bugüne kadar 8 kez müzesine götüren Benfica, turnuvada yeniden finale yükselmeyi amaçlıyor. Tam 3 kez Lig Kupası şampiyonluğuna ulaşan Sporting Braga ise 6. kez finaline çıkmak için sahada olacak! Peki, Benfica-Sporting Braga maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BENFICA-SPORTING BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica ile Sporting Braga’yı karşı karşıya getirecek mücadele, Türkiye’de S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayınla futbolseverlerle buluşacak.

BENFICA-SPORTING BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Benfica-Sporting Braga yarı final mücadelesi bu akşam oynanacak. Leiria’daki Dr. Magalhães Pessoa Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım finale yükselecek.

BENFICA-SPORTING BRAGA MUHTEMEL 11

Benfica: Trubin, Dedić, Araújo, Otamendi, Dahl, M. Silva, R. Ríos, Aursnes, Barreiro, Sudakov, Pavlidis

Sporting Braga: Horníček, Lagerbielke, V. Carvalho, Arrey-Mbi, V. Gómez, Gorby, Moutinho, Lelo, Zalazar, P. Víctor, R. Horta

PORTEKİZ LİG KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Lig Kupası final maçı 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Final mücadelesi yine Leiria şehrinde saat 23.00’te başlayacak. Yarı finali kazanan ekip, kupayı müzesine götürmek için finalde Vitoria Guimaraes ile sahaya çıkacak.

