İspanya Süper Kupası’nda heyecan yarı final etabıyla devam ederken, futbolseverlerin merakla beklediği Barcelona-Athletic Bilbao karşılaşması bu akşam oynanacak. Turnuvanın bu sezonki organizasyonu Suudi Arabistan’da gerçekleştirilirken, iki köklü kulüp final bileti için sahaya çıkacak. Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken canlı yayın bilgileri netlik kazandı.

Barcelona-Athletic Bilbao maçı Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Al-Inma Bank Stadyumu’nda oynanacak. Daha önce Kral Abdullah Spor Şehri olarak bilinen stat, İspanya Süper Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Peki, Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İspanya Süper Kupa Yarı Final maçı bu akşam!

BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Barcelona-Athletic Bilbao karşılaşması S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı dijital platformdan abonelik ile izleyebilecek.

Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İspanya Süper Kupa Yarı Final maçı bu akşam!

BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Athletic Bilbao’yu karşı karşıya getirecek Süper Kupa yarı final maçı 7 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İspanya Süper Kupa Yarı Final maçı bu akşam!

BARCELONA-ATHLETIC BILBAO MUHTEMEL 11

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Raphinha, Pedri, Yamal; Torres

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

Haberle İlgili Daha Fazlası