2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finali için geri sayım başladı! Futbolseverler ''Süper Kupa finali hangi sahada, nerede oynanacak, Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi statta?'' sorularının cevabını araştırırken büyük finale dair tüm detaylar netlik kazandı. Süper Kupa final maçı tarihi ve canlı yayın kanalı da belli oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk kupasını kazanmak için karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği dev finalin tarihi, saati ve oynanacağı stat netleşirken, karşılaşmaya dair tüm detaylar da merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa finali hangi sahada, nerede oynanacak, Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi statta?

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ SAHADA, NEREDE OYNANACAK?

Turkcell Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak stat netleşti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev final, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilecek.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen Süper Kupa finali 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. İstanbul'da gerçekleşecek final maçı için geri sayım başladı.

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milyonlarca futbolsever Süper Kupa final maçını şifresiz olarak takip edebilecek.

