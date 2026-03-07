ABD’li havacılık devi United Airlines, uçuşlarda kulaklık kullanmadan video izleyen, müzik dinleyen veya oyun oynayan yolculara karşı "sıfır tolerans" dönemini başlattı. Yürürlüğe giren yeni kurallara göre, kulaklık takmayı reddeden yolcular uçaktan atılacak ve kara listeye alınacak.

ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines, uçuşlarda kulaklık kullanmadan telefon, tablet veya bilgisayardan ses ve video dinleyen yolcular için yeni bir kural getirdi.

Şirket, yolcuların müzik, film veya oyun gibi sesli içerikleri kulaklık olmadan dinlemesini yasakladı. Yeni kurala göre, kulaklık kullanmayı reddeden yolcular uçaktan indirilebilecek.

KURALLAR ŞUBAT AYINDA DEĞİŞTİ

United Airlines temsilcilerinin açıklamasına göre, 27 Şubat’ta kurallara eklenen yeni maddeyle birlikte sesli ya da görüntülü içerik dinlerken kulaklık kullanmayan yolcular hakkında işlem yapılabilecek.

Kurala uymayan yolcuların uçaktan indirilebileceği ifade edildi.

Havayolu şirketi, Starlink internet hizmetinin uçaklarda yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi içerik tüketiminin artacağını öngörerek, seyahat konforunu korumak adına bu adımı attıklarını duyurdu.

KULAKLIĞI OLMAYANA ÜCRETSİZ DESTEK

Politika değişikliği, sadece bir uyarıdan ibaret değil. Mürettebata yasal işlem başlatma yetkisi de veriyor. Yanında kulaklığı olmayan yolcular, uçak personelinden ücretsiz kablolu kulaklık talep edebilecek. Ancak bu imkana rağmen yüksek sesle çevresini rahatsız etmeye devam eden yolcular için yaptırımlar oldukça ağır.

MİLLER SİLİNEBİLİR, KARA LİSTEYE ALINABİLİR

United, kural ihlalinin ciddiyetine göre sadece uçaktan indirmekle kalmayıp, yolcunun biletini geçersiz kılabilecek. Daha ağır durumlarda ise yolcunun biriktirdiği millerin silinmesi, havayolu şirketinden tamamen men edilmesi ve konunun mahkemeye taşınması gibi seçenekler de masada.

Öte yandan ABD sivil havacılığının devlerinden United Airlines, küresel ligdeki yerini perçinliyor.

2025 yılı verilerine göre Delta’nın hemen ardından kürsünün ikinci basamağına yerleşen United, sektördeki devasa pazar payını korumaya devam etti.

