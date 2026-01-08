Marmara Denizi’ndeki şiddetli rüzgar ve dalgalar, Eskihisar-Topçular hattında seferleri durdurttu. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına tüm ulaşımı aksattı. Uçak seferleri ve vapur seferlerinin ardından Eskihisar-Topçular hattında deniz ulaşımı durdu.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırması ve denizde oluşan yüksek dalgalar nedeniyle Eskihisar-Topçular hattında deniz ulaşımının güvenli şekilde sağlanamayacağı değerlendirildi.

ARAÇ VE YOLCU YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bunun üzerine yetkililer tarafından seferlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Karar sonrası her iki iskelede de araç ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, sefer iptalleri sırasında hatta bulunan boş bir arabalı feribotun, muhtemel risklere karşı tedbir amaçlı olarak açığa çekildiği belirtildi.

İskelelerde bekleyen sürücüler ve yolcular, sefer iptalleri nedeniyle alternatif güzergahlara yönelirken, yetkililer vatandaşları resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

