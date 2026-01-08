İhlas Haber Ajansı
Fırtınada bu da oldu! Lüks sitedeki dairelerin balkonları uçtu
Bursa’da etkili olan lodos zor anlar yaşattı. Önüne kattığını sürükleyen lodos, bir sitenin 5 dairesinin cam balkonları yerinden söktü.
Bursa'da etkili olan 75 km/s hıza ulaşan lodos fırtınası nedeniyle lüks bir sitedeki 5 dairenin cam balkon sistemi sökülerek hasara yol açarken, olayda kimse yaralanmadı.
- Bursa'da şiddetli lodos rüzgarı (yer yer 75 km/s) etkili oldu.
- Merkez Nilüfer ilçesinde lüks bir sitenin 5 dairesinin cam balkon sistemi rüzgara dayanamayarak söküldü.
- Olayda büyük maddi hasar meydana geldi.
- Şans eseri hiçbir yaralanma yaşanmadı.
Bursa’da şiddeti yer yer 75 kilometreyi aşan lodos sebebiyle ağaçlar devrilirken, çatılar yerinden söküldü. Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise, lüks bir sitenin balkonlarının üzerine yapılan cam balkon sistemi, lodosa fazla dayanamadı.
5 DAİRENİN BALKONU SÖKÜLDÜ
Büyük bir gürültüyle bir bir sökülen balkonlar, uçtu. 5 dairenin balkonunda farklı şekilde hasar meydana gelirken, yaralananın bile olmaması derin bir nefes aldırdı.
Site yönetimi apartmanların altına gereken önlemi alırken, havanın yağmurla birlikte yumuşaması herkesi rahatlattı.
