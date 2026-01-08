Bursa’da etkili olan lodos zor anlar yaşattı. Önüne kattığını sürükleyen lodos, bir sitenin 5 dairesinin cam balkonları yerinden söktü.

Bursa’da şiddeti yer yer 75 kilometreyi aşan lodos sebebiyle ağaçlar devrilirken, çatılar yerinden söküldü. Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise, lüks bir sitenin balkonlarının üzerine yapılan cam balkon sistemi, lodosa fazla dayanamadı.

Fırtınada bu da oldu! Lüks sitedeki dairelerin balkonları uçtu

5 DAİRENİN BALKONU SÖKÜLDÜ

Büyük bir gürültüyle bir bir sökülen balkonlar, uçtu. 5 dairenin balkonunda farklı şekilde hasar meydana gelirken, yaralananın bile olmaması derin bir nefes aldırdı.

Site yönetimi apartmanların altına gereken önlemi alırken, havanın yağmurla birlikte yumuşaması herkesi rahatlattı.

