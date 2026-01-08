Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da fırtına etkili oldu. Avcılar’da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinin çatısından parçalar uçtu. Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise araçların üzerine ağaç devrildi. Öte yandan İstanbul'da deniz seferleri iptal edildi.

Meteoroloji, AKOM ve valiliklerin uyarılarının ardından ülke genelinde sıcaklıklar düştü, İstanbul dahil birçok kentte fırtına ve kuvvetli rüzgar başladı.

İSTANBUL'DA ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle evin önündeki çam ağacı, park halindeki ağacın üzerine devrilince araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kesti.

Avcılar’da İSE şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinin çatısından parçalar uçtu. Parçaların uçma anı kameraya yansırken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Bakırköy sahil yolunda da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrildi.

VAPUR SEFERLERİNE ENGEL GELDİ

İstanbul’u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

- Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa (Saat 09.05)

- Yenikapı-Yalova (Saat 09.45)

- Yalova-Yenikapı (Saat 09.45)

- Yenikapı-Yalova (Saat 11.45)

- Yalova-Yenikapı (Saat 11.45)

- Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy (Saat 12.30)

Şehir hatlarında ise iptal edilen seferler şöyle:

- Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri (Saat 09.25)

- Kabataş-Adalar Hattı Seferleri (Saat 09.00)

KOCAELİ VE İZMİR'DE DE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rüzgarın etkisiyle devrilen 12 metrelik ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Elektrik ve telefon hatlarının koptuğu olayda yol trafiğe kapandı.

Kentler fırtınaya teslim! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü

İzmir'de de sabaha karşı etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarlarındaki ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, 5 araç hasar gördü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Kentler fırtınaya teslim! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü

